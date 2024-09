Ana Castela constrói nova mansão e revela pedido especial para arquitetos

Ana Castela, 20, está construindo uma nova mansão, em Londrina (PR), e deu detalhes sobre a propriedade.

O que aconteceu

A ideia é que a mansão tenha um estúdio para facilitar seu trabalho, mas a cantora está ansiosa para utilizar a churrasqueira. "Quero a minha churrasqueira e o lugar para guardar minhas águas que passarinho não bebe (risos). Eu faço festinha com meus amigos de vez em quando. Não dá para falar que não aproveito nada... Mas trabalho mais do que tudo", disse em entrevista ao jornal Extra.

Apesar de estar construindo uma nova casa, a artista disse que não gasta muito. "Acabo curtindo no mesmo lugar de sempre, que é no meu rancho (localizado a poucos metros do endereço atual). Mas eu não gasto muito. Só compro roupa baratinha pela internet, ou aumento minha coleção de Barbies."