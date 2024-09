Rosiane Pinheiro conta que começou a tomar remédio para controlar libido

Rosiane Pinheiro, 50, passou por algumas cirurgias plásticas recentemente, entre elas um enxerto de gordura na região vaginal.

O que aconteceu

A ex-dançarina da Gang do Samba, porém, contou em entrevista ao podcast De Hoje a Oito, que ninguém viu o resultado final do procedimento na região íntima. Isso porque, ela está há mais de um ano em uma abstinência sexual. "Não tem quem abra o parque, não tem há muito tempo".

A ex-Fazenda disse que nunca foi de ficar casualmente com as pessoas. Quando tinha algo com alguém, já costumava emendar um relacionamento, mas, que faz tempo que isso não ocorre. "Tem muito tempo, tem mais de um ano".