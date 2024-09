O de Prattes e Agatha causou: beijo técnico pode ter língua? Atores opinam

Mas o tipo de beijo depende do contexto. Serrano citou outra produção de que participou em que o beijo era com língua, sempre com consentimento da atriz. "Era uma cena que não cabia (beijo técnico)", comentou. No caso de Cara e Coragem, ele falou que não fazia sentido um beijo mais intenso. "Mas se tiver que fazer um beijo de verdade e a atriz topar, vou fazer na hora, vamos embora", disse, enfatizando a necessidade de um combinado entre os atores.

"Nunca dei beijo sem língua", disse Deborah Secco. A atriz disse que o beijo técnico surgiu "no meio do caminho" de sua carreira. "Na nossa geração não tinha isso. Nunca dei beijo sem língua e sempre fui retribuída", afirmou no Dois em Cena, programa apresentado por Marisa Orth.

Para Fabio Assunção, beijo técnico tem de ter emoção. "No beijo técnico, sempre tem uma coisa que está pulsando em cena. Não é que estamos nos beijando, é um beijo entre personagens. Uma coisa meio doida", contou no videocast Mamilos Café.

Reynaldo Gianecchini também já falou sobre combinar a cena com o outro artista. Seu primeiro beijo na televisão foi com Vera Fisher. "A gente não combinou. Quando a gente fez, fiz como eu achei que meu personagem faria, eu tasquei um beijão e ela tascou uma linguona, mas foi sem combinar", disse ele, no Altas Horas.

Com Juliana Paes foi combinado. "Hoje em dia a gente até conversa com a atriz: 'Tudo bem? Como é?'. Lembro que um dia a Ju Paes chegou pra mim e falou: 'Eu não tenho pudor exatamente, a gente está junto nesse trabalho, vamos embora, vamos fazer de verdade'", recordou o ator, que contracenou com ela em A Dona do Pedaço.

Para Cauã Reymond, cada caso é diferente. "Você conversa e acontece organicamente. E cada trabalho, cada personagem te pede um tipo de beijo", disse. Ele contou, ainda, que a produção das novelas adotam um coach para cenas de sexo.