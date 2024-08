Fãs comemoram primeiro beijo entre mulheres no remake de 'Renascer'

Zinha e Lilith se beijaram. "Samantha Jones e Lucy Alves vocês sempre serão perfeitas!", disse uma fã no X (antigo Twitter) ao ver a cena. "Tudo nessa cena foi perfeito: a Lilith atacante, a Zinha sem jeito e a joana sobrando", afirmou uma segunda.

Esse romance não existia na 1ª versão da novela, exibida em 1993. Naquela ocasião, a personagem Lilith não existia, e Zinha era um personagem masculino, chamado Zinho.

Por causa do beijo, "Renascer" ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Cena linda de Zinha e Lilith! Samantha Jones e Lucy Alves maravilhosas e cheias de química. Casalzão!", escreveu um internauta. "A Lilith comendo a Zinha com os olhos como amamos ver", comemorou outra.

O BEIJOOOOOOOOOOOOOOO DA ZINHA E LILITH Quero saber se já tem um nominho de shipp? Manda aqui! ? #Renascer pic.twitter.com/1D5F3Vwarv -- TV Globo (@tvglobo) August 21, 2024

a lilith comendo a zinha com os olhos como AMAMOS VER #renascer pic.twitter.com/BYqBjF5Snb -- jurídico maria santa e maria santinha (@riamarialuiza) August 21, 2024