Deborah Secco diz que nunca deu beijo técnico: 'Sempre fui retribuída'

Deborah Secco falou sobre atuação e disse que nunca deu beijo técnico em cena.

O que aconteceu

A atriz disse que sempre beijou de língua e que o beijo técnico apareceu mais tarde nas novelas. "Isso surgiu no meio do caminho, na nossa geração não tinha isso. Nunca dei beijo sem língua e sempre fui retribuída", contou no Dois em Cena, programa apresentado por Marisa Orth.

Questionada sobre como lida com as cenas de sexo, Secco ressaltou que isso nunca foi um problema para ela."Sempre tirei bem as cenas de sexo", comentou.