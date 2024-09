Flor Gil, 15, lança álbum com Gilberto Gil ao violão e Bela Gil aos prantos

A plateia era restrita e estrelada. Em um dos intervalos, se formou uma rodinha de conversa global entre Rafa Kalimann, Renato Góes e Sophie Charlotte.

Depois do show, Flor e Gil falaram com a imprensa nos bastidores. Ela se mostrou consciente do privilégio ao ser questionada sobre ser "nepobaby" (filha de famoso com vantagem profissional).

Crescendo, principalmente na internet, entendi o peso que é ser da minha família. Carrego isso com orgulho e com leveza. Flor Gil

Flor chamou o avô no palco para tocar a balada "Choro Rosa". Enquanto isso, Enzo Celulari tomava um drink cor de rosa a poucos passos de Flora Gil, a matriarca e produtora da família, que olhava ao redor com atenção.

Flor Gil se apresenta com o avô, Gilberto Gil, ao violão Imagem: Divulgação

Flora, esposa de Gil, teve uma sacada que ajudou no show. Ela notou que o álbum foi feito à distância pela neta, que mora em Nova York, com o avô e outras pessoas no Brasil.