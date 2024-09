Com quem Vênus se casa em 'Família É Tudo'? Veja fotos do último capítulo

Vênus se casa com Tom. Após se recuperar do aneurisma, o skatista terá um final feliz ao lado de sua amada.

Vênus (Nathalia Dill) em 'Família É Tudo' Imagem: Beatriz Damy/Globo

A figurinista Sabrina Moreira contou detalhes sobre o vestido de noiva de Vênus: "Quando eu soube que a Vênus ia casar grávida, minha ideia foi fazer um vestido mais simples, no sentido de não ter bordado, não ter renda, não ter manga, não ter muito excesso para o protagonismo ficar na gravidez, no barrigão. Ela está finalmente formando a família que ela tanto sonhou desde o início da novela. Paralelamente a isso, a gente pensou num vestido que tivesse as características da personagem, que é uma mulher mais prática, mais engajada, pé no chão, realista, uma coisa assim, linda, chique e sem muito enfeite, sabe? O brilho da Vênus é uma coisa que vem muito mais de dentro do que do enfeite".

Vênus (Nathalia Dill) e Tom (Renato Góes) se casam em 'Família É Tudo' Imagem: Beatriz Damy/Globo

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.