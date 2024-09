Baseado em best-seller, filme que emocionou o mundo entra na Netflix

Com atuações de Sam Worthington e Octavia Spencer, "A Cabana" é um filme de drama para quem acredita no sagrado e provoca reflexões sobre perdão, amor e superação da dor e do luto.

'Recado a Trump'

Imagem: AFP

Octavia Spencer, 54, em entrevista ao UOL, durante sua passagem pelo Brasil para promover "A Cabana", em 2017, afirmou que: "a mensagem do filme também serve para Donald Trump: 'Amai-vos uns aos outros'".

À época, Trump era presidente dos Estados Unidos e criou medidas para barrar a entrada de cidadãos de uma série de países de maioria muçulmana e defendia um muro na fronteira com o México. Atualmente, ele concorre novamente ao cargo contra a democrata Kamala Harris, após perder a disputa para Joe Biden na eleição presidencial de 2020.

Nascida numa família de cinco irmãos em Montgomery, no estado do Alabama, Octavia Spencer cresceu sob forte influência da religião. Para se familiarizar com o contexto de fé de "A Cabana" recorreu a ajuda de um pastor conhecido e procurou ler outros livros sobre o cristianismo.