Zico já ajudou Leão Lobo a ganhar bolão em Copa do Mundo; saiba mais

Leão Lobo, 70, recordou a ocasião em que Zico, 71, acabou 'ajudando-o' a ganhar um sorteio entre colegas de trabalho.

O jornalista contou que apostou no jogador em um bolão na Copa do Mundo. "Uma vez teve um bolão no Jornal da Tarde, na época em que eu trabalhava lá, sobre quem ia fazer o primeiro gol do Brasil na Copa. Apostei no Zico", relatou Leão, no Splash Show.

A aposta de Leão revelou-se certeira, valendo-lhe cerca de R$ 600 naquele então. "Não deu cinco minutos de jogo e o Zico já fez o gol. Graças a isso, garanti o meu no bolão. Acho que foram uns R$ 600 que faturei. Foi uma das únicas vezes que ganhei algo em um sorteio."