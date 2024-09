A Fazenda durante Natal e Ano Novo? As curiosidades do reality rural

Faltando menos de uma semana para a estreia da 16ª edição de A Fazenda (Record), Splash reuniu algumas curiosidades que talvez você não saiba sobre o reality rural.

O que aconteceu

Com a estreia marcada para a próxima segunda-feira (16), os fãs mais antigos lembraram que nem sempre o programa começou no mês de setembro. Até a sexta edição, a competição rural não tinha período determinado para começar. Pelo contrário, cada edição acontecia em um mês diferente.

Duas temporadas por ano. A primeira e a segunda edição do programa aconteceram no mesmo ano, em 2009. A primeira edição do reality rural estreou dia 31 de maio, de 2009. Já a segunda começou em 15 de novembro, três meses após o encerramento da primeira. Nesta, os participantes ficaram isolados até fevereiro de 2010.