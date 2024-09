Beatriz sobre dinheiro faturado pós-BBB: 'Daria para parar de trabalhar'

Beatriz Reis, 24, detalhou sobre a carreira de atriz e a mudança nas finanças com o BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A ex-BBB contou como foi o convite para participar de "Família é Tudo" (Globo). "Quando eu recebi o convite, a ficha não caiu. Receber a ligação de um autor de novela me dizendo que é meu fã e que quer muito que eu participe do projeto foi um sonho. Estou me divertindo muito", disse em entrevista ao Play do Globo.

Ela revelou como lida com os haters. "Não me afetam. Gosto de saber o que estão falando de mim, então sou muito ativa nas redes sociais. Claro que não tenho tempo de ficar mexendo o tempo todo, mas minha equipe e minha família me dão suporte. São comentários e pessoas insignificantes que, para mim, se tornam nada. Não têm relevância. As pessoas parecem ter um vício em atacar, falar mal e inventar histórias", reforçou.