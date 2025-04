Quem é Eduarda Braum, capixaba que venceu o Miss Supranational Brasil 2025?

A capixaba Eduarda Braum foi coroada Miss Supranational Brasil 2025 e representará o país no concurso internacional no final de junho, na Polônia.

As últimas misses [brasileiras] me inspiraram muito. Aprendi com elas que com muita força e dedicação, podemos ir além das fronteiras. Ser Miss Supranational é justamente isso, com coragem e determinação, você ir em busca dos seus objetivos. Na minha trajetória multi facetada como professora, comunicadora e vendedora, desenvolvi habilidades como comunicação e empatia que me fizeram estar pronta para aqui encarar esse desafio. Acredito profundamente que estou pronta para representar o Brasil e trazer a primeira coroa de Miss Supranational ao nosso país. Eduarda Braum ao responder a segunda pergunta da final do concurso

Quem é Eduarda Braum?

Eduarda Braum é uma jovem capixaba de 23 anos nascida e criada na cidade de Afonso Cláudio (ES). Ela é formada em Letras e Pedagogia e sua formação ajudou na construção de seu projeto social para o concurso.