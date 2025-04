Espírito Santo vence Miss Supranational Brasil 2025; veja como foi a final

Com a minha formação de Letras-Português/Inglês e Pedagogia, sempre tive a educação como algo transformador na minha vida, porque ela transforma a nossa realidade. Com a minha formação, inspiro jovens através do meu projeto 'Protagonistas do Amanhã', a pensarem em seus projetos de vida e a pensarem em seus objetivos de vida. Através do projeto e como comunicadora, consigo influenciar esse jovens sobre a importância da educação na vida de cada um deles. Eduarda Braum ao responder a primeira pergunta da final

As últimas misses me inspiraram muito. Aprendi com elas que com muita força e dedicação, podemos ir além das fronteiras. Ser Miss Supranational é justamente isso, com coragem e determinação, você ir em busca dos seus objetivos. Na minha trajetória multi facetada como professora, comunicadora e vendedora, desenvolvi habilidades como comunicação e empatia que me fizeram estar pronta para aqui encarar esse desafio. Acredito profundamente que estou pronta para representar o Brasil e trazer a primeira coroa de Miss Supranational ao nosso país. Eduarda Braum ao responder a segunda pergunta da final

A Miss Guanabara, Maria Gasparotto, enxuga lágrimas da capixaba Eduarda Braum antes do anúncio da vencedora do Miss Supranational Brasil 2025 Imagem: Reprodução/YouTube/TV Concurso Nacional de Beleza

Como foi a final

Programado para iniciar às 20h, o concurso iniciou a transmissão cerca de 40 minutos atrasado. Com as candidatas dançando Dua Lipa na abertura, o concurso logo foi para o intervalo. No segundo bloco, as notas de todas candidatas em traje moda praia foram exibidas para o público e os jurados apresentados. Todas candidatas também desfilaram e foi revelado o Top 18.