Morre Herbie Flowers, baixista de Bowie e Lou Reed, aos 86 anos

Flowers foi um dos baixistas mais requisitados por astros do rock e do pop nos anos 70 e 80. Ele criou as famosas linhas de baixo de "Walk on the Wild Side", do clássico álbum Transformer, de Lou Reed (1972).

O espólio de David Bowie prestou homenagem, e disse que o trabalho de Flowers ao longo dos anos foi longo demais para listar. "Além de sua incrível musicalidade ao longo de muitas décadas, ele tinha uma alma linda e um homem muito engraçado. Ele fará muita falta. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos".