Coala Festival: Joyce Alane mostra alcance vocal e afinação de divas pop

Joyce Alane acredita que furou a bolha com sua música. A pernambucana que ganhou projeção a partir da internet se apresentou no começo da tarde de domingo (8), no Coala Festival, em São Paulo. Ela fala de relacionamentos a partir do ponto de vista da nova geração, que tem ponderado sobre amor próprio, relações saudáveis e resiliência.

O estouro veio mesmo no feat com o conterrâneo João Gomes de uma música composta pela própria Joyce Alane, "Idiota Raiz (Deixa Ir)". O fato de ela estar no palco do Coala, talvez em sua versão menos indie nesta década de vida, mostra que o sudeste tem prestado atenção e se envolvido com os ritmos nordestinos contemporâneos, como o piseiro e o pagodão.

Fazendo piadas entre as músicas e usando expressões conhecidas na internet — "Eu vim pra dar close" —, ela se apresentou com um repertório 100% autoral e banda completa.