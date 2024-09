Além de Fábio Arruda, quais ex-participantes de A Fazenda já morreram?

O cantor participou da mesma edição de A Fazenda que Fábio Arruda, em 2017. A temporada se chamava Nova Chance e reunia ex-participantes de reality shows. Nahim garantiu a vaga por sua participação no Aprendiz Celebridades.

Nahim no programa Hoje em Dia Imagem: Reprodução/R7

Heloísa Faissol

A socialite e cantora morreu em fevereiro de 2017, aos 46 anos. Ela foi encontrada morta em sua casa por agentes da 13ª DP do Rio de Janeiro.

Heloísa participou da temporada 7 de A Fazenda, em 2015. Ela se tornou meme por causa de sua participação do programa Melhor da Tarde, da Record, após sua eliminação no reality show. Na ocasião, Faissol falou um palavrão ao vivo na atração apresentada por Britto Júnior. "Cala a boca vai tomar no c*", diz ela no vídeo que viralizou nas redes sociais.