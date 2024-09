Anitta sobre sexo a três e orgia: 'Hoje não me vejo fazendo nada assim'

Anitta analisou sobre as relações a três e as orgias. "Em trio [relacionamento a três], a comunicação é sempre demais. No sexo, a conexão de duas [pessoas] é melhor. Sexo é algo divertido, mas fazer amor, quando tem uma conexão com alguém, é algo muito distinto, e não há uma orgia com 50 pessoas que se compare", destacou.

Ela ressaltou que não se arrepende do que viveu. "E não me arrependo que antes era louca, fazia de tudo. Creio que são fases da vida. E também precisei fazer isso para me entender como ser humano livre. A gente sempre vê a sociedade tratar com naturalidade quando o homem faz esse tipo de coisa. Para mulheres, não (...). Hoje em dia, não me vejo fazendo nada assim. Gosto de valorizar essa troca de energia com alguém", concluiu.