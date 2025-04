Quem é Mickey Rourke, famoso ator que reapareceu irreconhecível em reality?

Rouke tinha postado uma imagem de De Niro fumando quando, sem rodeios, insultou o veterano, com quem estrelou "Coração Satânico", em 1987. Contudo, horas depois, ele apagou o post.

Foto de Robert de Niro postada por Mickey Rourke Imagem: Reprodução

Mickey Rourk também protagonizou outra saia justa durante a pandemia, por não ter suspendido a produção do filme que gravava apesar das restrições da quarentena. "Warhunt" se passa na 2ª Guerra Mundial e foi gravado na Letônia. A estreia aconteceu em 2022, mas não está disponível atualmente nos streamings no Brasil.

Em 2018, o ator resolveu parar com as tretas e compartilhou um momento fofo com um "date" com seu cachorro. Mickey Rourke divertiu os seguidores no Instagram ao registrar seu cachorrinho, o lulu da pomerânia Number One, com quem até dividiu a refeição no mesmo prato. Eles comeram um macarrão à carbonara.

Mickey Rourke e seu cachorrinho dividem o macarrão em um passeio Imagem: Reprodução/Instagram

Em 2014, quando tinha 62 anos, o ator de "O Lutador" venceu por nocaute um boxeador 33 anos mais jovem ao retornar aos ringues. Entretanto, semanas depois o pugilista Elliot Seymour veio a público dizer que a luta tinha sido "vendida".