Yas: Artistas como Sérgio Mendes abrem portas para brasileiros no exterior

Yas Fiorelo e Leão Lobo lamentaram a morte de Sérgio Mendes, 83. O músico brasileiro faleceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde vivia há 60 anos com a esposa, Gracinha Leporace, 75.

Yas opina que artistas como Sérgio ajudam a fazer o nome do Brasil no exterior. "Foram 83 anos se dedicando à música, com uma fama internacional, que é uma coisa difícil de se conseguir. São pessoas que abrem portas para que outros artistas brasileiros se manifestem internacionalmente", pontuou ela, no Splash Show.

Leão entende que Sérgio representou muito dignamente as artes brasileiras fora do país. "Quando ele foi para os Estados Unidos e passou a fazer sucesso lá, imaginávamos que um dia voltaria ao Brasil. Ele nunca voltou, ficou sempre por lá, mas sempre representando muito a música popular brasileira."