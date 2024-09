'Gênio da música': famosos lamentam morte de Sergio Mendes

Ana Furtado, apresentadora e esposa de Boninho, também lamentou. "Hoje o Brasil e o mundo se despedem de um grande artista e gênio da música, mas eu me despeço de um grande e querido amigo. Sérgio cantou e encantou Bossa Nova, Samba e MPB, espalhando alegria e levando a arte brasileira para os quatro cantos desse planeta. De Niterói para o mundo! A saudade será eterna e já bateu forte no meu coração, mas seu legado vive em cada nota tocada."

Milton Nascimento relembrou um encontro com o amigo e colega em seu perfil no Instagram. "Muito triste com a passagem do meu querido amigo Sérgio Mendes. Estivemos juntos em 2022, quando ele veio até o meu show, em Los Angeles, e nos divertimos muito nesse dia. Foram muitos anos de amizade, parceria e música, e ele estará para sempre comigo, em meu coração. Todo o meu amor à sua família. Descanse em paz, querido gênio."

O músico Sergio Britto afirmou que a morte de Mendes é "uma grande perda".