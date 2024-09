'Detox de Macho' e mais: 2ª temporada de Rensga Hits terá 9 faixas autorais

A segunda temporada de "Rensga Hits", que estreia no dia 26 de setembro no Globoplay, promete grandes eventos, "modões", clássicos do sertanejo e músicas originais.

O que vai acontecer

Nove faixas vão embalar os romances e dramas dos novos e já conhecidos personagens da série. O carro-chefe será "Detox de Macho", cantado por Gláucia (Lorena Comparato) e Raíssa (Alice Wegmann). A canção já está disponível nas plataformas de streaming.

A roteirista Renata Corrêa explica como acontece o desenvolvimento das músicas originais. "As composições originais são feitas por uma casa de composição de verdade como as da série, que têm vários hits sertanejos. Esse processo é capitaneado pelo produtor Dudu Borges e pela cantora e compositora Bibi, e chamamos profissionais da indústria como Day e Lara e Paula Mattos, o que faz com que nossas músicas possam estar na trilha da série ou tocar de verdade nas rádios do Brasil."