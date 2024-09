Dia do Irmão: famosos que são da mesma família - e alguns você nem imagina

Kourtney, Kim e Khloe Kardashian com Kendall e Kylie Jenner

As irmãs Kourtney, Kim e Khloe Kardashian são meias-irmãs de Kendal e Kylie Jenner Imagem: Divulgação/Hulu

Influenciadoras, empresárias e estrelas de reality, as Kardashian-Jenner construíram um império em torno do seu estilo de vida retratado em "Keeping Up with the Kardashians" e "The Kardashians". Hoje, as três mais velhas irmãs dedicam-se a empreitadas no universo dos cosméticos e da moda, além da série e, no caso de Kim, participações como atriz em projetos paralelos.

Já Kendall, meia-irmã por parte de mãe do trio Kardashian e irmã da caçula Kylie, é modelo, enquanto a mais nova construiu um império bilionário com sua marca de maquiagem, Kylie Cosmetics.