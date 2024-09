Como é o presídio de Deolane e por que ela ficará em cela separada?

Por se tratar de um caso de repercussão, a unidade prisional tomou as medidas cabíveis de segurança a fim de resguardar a integridade física da pessoa privada de liberdade, mantendo-a em cela reservada.

Seap, em nota

A Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR), também conhecida como "Bom Pastor", foi inaugurada em 1945 e é a segunda unidade mais antiga do sistema prisional de Pernambuco. Ela foi apontada pelo CNJ em 2018 como uma das quatro melhores do estado, um exemplo de boas práticas e no atendimento à mulher. Localizada na Iputinga, zona oeste de Recife, a prisão é dedicada a presas provisórias.

O relatório indicava que o local tinha unidade básica de saúde, inclusive com pediatra à disposição. "Foi o local onde encontramos mais médicos do que enfermeiros. As mulheres grávidas e lactantes ficam em uma área separada e adaptada, com ar condicionado, brinquedoteca, fisioterapia e psiquiatra", escreveu à época, em seu relatório após uma visita ao local, a juíza auxiliar da presidência do CNJ, Andremara dos Santos.

Em 2022, porém, um novo relatório revelou que a unidade passou a enfrentar superlotação: abrigava 542 detentas em espaço com capacidade para apenas 285, resultando em taxa de ocupação de 190%. Segundo o relatório, as condições no local são precárias, e muitas presas são forçadas a dormir no chão ou a compartilhar camas com outras internas, piorando a ventilação e a limpeza nas celas. Splash procurou a Seap para comentar as informações do relatório e aguarda retorno.

A infraestrutura é deficiente, segundo o relatório, com presença de mofo, rachaduras, infiltrações, e vazamentos de água. Bebês que permanecem na unidade costumam apresentar problemas respiratórios, devido à intensa presença de mofo nas instalações do berçário. O relatório aponta que a alimentação das detentas é frequentemente contaminada por insetos, encontrados inclusive no café e na comida servida.

Embora a direção afirme haver atividades lúdicas, as detentas relataram passar a maior parte do tempo trancadas, sem qualquer lazer. Além disso, segundo o relatório, elas seriam obrigadas a pagar R$ 10 aos domingos para assistir à televisão, controlada pela líder da cela. A falta de atividades e o confinamento prolongado têm gerado aumento da tensão entre as presas, diz o documento.