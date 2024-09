Bilhões em jogos ilegais: o que se sabe do esquema criminoso com Deolane

Operação apreende carros de luxo, aeronaves e joias Imagem: Divulgação/PCPE

Segundo a polícia, as bets eram usadas na lavagem do dinheiro que tinha origem no ramo ilegal de jogos. A Operação Integration investigou uma organização criminosa que chegou a movimentar R$ 3 bilhões em jogos ilegais. A Polícia Civil não detalhou a participação de Deolane e nem deu mais informações sobre o esquema.

Os investigadores apreenderam diversos bens dos investigados. Entre eles estão helicópteros, carros de luxo, e aeronaves. Uma delas, já vendida, segue com documentos em nome da empresa do cantor Gusttavo Lima.

Prisão de Deolane

Deolane estava em Boa Viagem, zona sul do Recife e foi encaminhada para o Depatri (Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais), em Afogados, na zona oeste da cidade. A Operação Integration cumpre 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão. Há operações em Pernambuco, São Paulo e Paraná. Em uma carta divulgada nas redes sociais, a advogada disse estar sofrendo uma grande injustiça.