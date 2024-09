Matthew Perry: julgamento de dois dos acusados por morte tem data marcada

Foi marcada a data do primeiro julgamento pela morte de Matthew Perry, da série "Friends".

O que aconteceu

Apenas dois dos cinco acusados de relação com a morte do ator passarão pelo juri, no momento. Uma audiência de pré-julgamento está agendada para 19 de fevereiro de 2025, enquanto o julgamento começa em 4 de março. As informações foram publicadas pela CNN nesta última terça-feira (3).

Dr. Salvador Plasencia e a traficante de drogas Jasveen Sangha - conhecida pelos promotores como "Rainha da Cetamina" - serão julgados juntos. Eles foram presos em 15 de agosto e indiciados por acusações que incluem falsificação de registros médicos e conspiração para distribuir drogas. Os dois se declaram inocentes.