Rainha Camilla conta como está o estado de saúde do rei Charles 3º

A rainha Camilla, 77, atualizou o estado de saúde do rei Charles 3º, 75.

O que aconteceu

Charles, que passou os últimos sete meses em tratamento de câncer, está "indo muito bem", segundo sua esposa. A monarca fez uma visita ao Dyson Cancer Centre, em Bath, na Inglaterra.

Camilla foi questionada sobre a saúde do marido durante um encontro com a equipe do centro. Por lá, ela inaugurou oficialmente o novo prédio do Royal United Hospital (RUH), que oferece serviços a mais de 500 mil pessoas no sudoeste da Inglaterra.