'Maldição da Playboy': teoria coloca modelos em situações de 'alto risco'

Aparecer nas páginas da Playboy sempre foi algo bastante desejado por modelos. No entanto, após diversas delas morrerem ou sofrerem algo traumatizante, uma teoria da conspiração surgiu sobre uma "maldição" envolvendo a publicação.

Holly Madison, uma das coelhinhas mais famosas, não acredita existir algo sobrenatural que envolve a Playboy, mas sim o que chama de "ambiente de alto risco". "Há potencialmente muito a ganhar quando você está envolvida nesse mundo, e isso pode provocar muitas emoções nas outras pessoas, como aumentar a inveja e a competição. Pode ter pessoas agindo uma nas costas das outras e as traindo? Então, acho que quando você está em uma dessas situações de alto risco, as coisas podem realmente ir errado", disse a apresentadora em entrevista a Splash.

Diferentes histórias de crimes envolvendo as modelos da revista são retratadas em "Playboy: Fama e Morte", série que chegou à segunda temporada, já sendo exibida no Brasil pelo Discovery ID e na Max, e conta com Holly Madison como produtora executiva da série e apresentadora. Com sete episódios, o novo ano começa com a história de Sandy Bentley, que, ao lado de sua irmã gêmea idêntica, foi ex-namorada de Hugh Hefner - fundador e presidente da Playboy - e alcançou a fama como uma das "Gêmeas Bentley", até que seu estrelato ficou cercado por suspeitas de crimes.