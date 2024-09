Dono do Flow diz ter superado prejuízo de R$ 8 mi após polêmica com Monark

O empresário e influenciador Igor 3K, dono da empresa Estúdios Flow, responsável pelo podcast de mesmo nome, disse ter se recuperado do prejuízo milionário sofrido em 2022, após polêmica com seu sócio, Monark, que foi acusado de fazer apologia ao nazismo em um episódio do Flow.

O que aconteceu

Igor 3K destacou que "o Flow superou a crise do cancelamento", o que envolve questões de reputação e financeiras. "Talvez tenha alguma resistência de um ou dois nichos de convidados, mas eu acho que do ponto de vista de reputação, o problema foi resolvido em 2022 e as coisas só têm melhorando, têm chegado pessoas sensacionais para colaborar, têm surgido novos parceiros", declarou em entrevista ao programa Flow News.

O empresário destacou que eles conseguiram "dar a volta por cima" ainda em 2022 ao entrevistarem os candidatos à presidência da República naquele ano.