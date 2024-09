Damião cai para trás com proposta criminosa de Mariana em 'Renascer'

Ela sugere que o ex-marido de Ritinha (Mell Muzzillo) tenha matado Marçal (Osvaldo Mil). Ele nega e leva Mariana até a fornalha onde Egídio matou o capanga.

Depois disso, a neta de Belarmino (Antonio Calloni) faz um apelo que toca forte em Damião. "Se Egídio fez isso com Marçal, já pensou o que ele num seria capaz de fazê com você, Damião? Com Eliana? Ou, Deus é que me perdoe, com essa criança, quando ele descobrir a verdade?", questiona a jovem.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.