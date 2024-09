Cobaia sexual e 'entortada no pênis': esposa de Nizo Neto expõe intimidade

Preser admitiu ser "um pouco frustrante" o marido não curtir levar "dedada" anal, mas salientou que isso não atrapalha a relação.

Casal se avalia na cama

Tati contou que o sexo com Neto é "intenso e gostoso". "Se tem uma coisa que a gente faz bem é sexo, mesmo com 22 anos de casados... É muito melhor hoje [do que no início]".

Sexóloga afirmou que não sente atração por outros homens. "Engraçado, o meu marido é longe de ser uma pessoa perfeita, como eu também não sou, mas sexualmente, eu tenho zero atração por outros homens".

Ela afirmou que a autoconfiança de Nizo é algo que a atrai desde o início da relação. "Uma das coisas que me atraiu a você inicialmente é sua segurança com a própria sexualidade. Você nunca foi uma pessoa insegura sexualmente. A gente só frequenta balada LGBT porque a gente gosta e isso nunca foi uma questão entre a gente".