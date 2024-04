Esposa de Nizo Neto brinca que 'entortou' pênis do ator no sexo; entenda

A sexóloga Tati Presser, que é casada com Nizo Neto, brincou que já "entortou" o pênis do ator no ato sexual.

O que aconteceu

Presser abordou o assunto no Plugado Podcast, comandado pelo próprio Nizo. Na atração, a sexóloga abordou assuntos relacionados ao sexo e disse que recebe muitas perguntas de outros homens curiosos para saber se seus pênis são considerados "normal" porque o genital masculino tem formatos diferentes, com inclinações para esquerda, para direita ou reto.

Em seguida, Tati falou que a maioria das pessoas transam de "forma errada" e que o pênis "torto" dá mais prazer para a mulher no sexo vaginal. "A gente transa de uma forma errada, que é [com o pênis] entra e sai, reto... [Mas] os pontos sensíveis da mulher estão na parede [da vagina], então se seu pênis não é reto, você está na vantagem porque você vai poder bater nas paredes".