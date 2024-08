'Eu estou em pânico': a crise financeira de Marcos Oliveira, o Beiçola

Retiro dos Artistas

Casa onde Marcos Oliveira moraria no Retiro dos Artistas Imagem: Divulgação

Artista chegou a anunciar que estava de mudança para o Retiro dos Artistas, em 2023, mas desistiu após receber uma doação de R$ 50 mil da influenciadora Deolane Bezerra. O ator foi convidado a viver na instituição após expor que estava passando por dificuldades financeiras.

À época, a assessoria não soube responder por que Oliveira não retornou os contatos da instituição, mas esclareceu que o ator estava animado para se mudar à instituição. Ele preferiu continuar na casa em que vive hoje com suas três cachorrinhas — Mel, Preta e Lolla.

São as minhas filhas. As únicas afetividades que tenho na vida são com essas cachorras. Lá só poderia receber uma. O que eu ia fazer? Jogar duas fora? Não tem como. Prefiro ficar com as três. Marcos Oliveira, em entrevistra ao SBT

Falta de emprego e problemas de saúde