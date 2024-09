Pabllo Vittar abre o jogo sobre relação com Madonna: "A gente conversa"

"Você acredita que sim? Depois do show, ela poderia não falar comigo, mas não, a gente conversa, eu respondo os stories dela, ela pergunta como eu tô. Isso em português, muitas coisas que ela me manda são em português. Mommy, I love you if you are watching this (Mamãe, eu te amo se você estiver assistindo isso)."

Pabllo Vittar, no Altas Horas

Madonna se apresentou no Rio de Janeiro em maio deste ano. Além de Pabllo Vittar, outros artistas também subiram ao palco com a cantora norte-americana, como Anitta.