Joaquim Lopes é operado após bater cotovelo em mesa: 'Bactéria fez estrago'

Uma bactéria acabou invadindo o corpo de Joaquim, fazendo um "estrago". "O que significa isso? Estava um machucadinho no meu cotovelo eu devo ter coçado ou encostado em algum lugar que tinha uma bactéria, essa bactéria entrou, se alojou lá dentro e fez um belo de um estrago."

Nesta semana, ele acordou com o cotovelo inchado e muita dor. "Fui trabalhar normal e aí, no meio do dia, uma dor inacreditável. Vim direto aqui pro hospital, pra Clínica São Vicente. Ainda estou tomando antibiótico na veia, ainda estou internado", contou ele nos stories do Instagram, na manhã deste domingo.

Joaquim passou por um procedimento cirúrgico para limpar o cotovelo e vai tomar antibióticos por mais 14 dias. "A cirurgia, (o médico) faz um corte, faz uma incisão em volta do machucado e faz toda uma lavagem mecânica, cirúrgica pra remover todo o foco da infecção e é isso. Costura e mais antibiótico", completou.

O ator também deixou um alerta aos seguidores e agradeceu à equipe médica. "E bora! Às vezes a vida dá um jeito de nos parar ou de nos colocar fisicamente em situações pra nos ensinar algo. Tô aprendendo!."