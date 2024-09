Avó célebre e padrasto da Globo: quem é quem na família de Rafa Justus?

Rafa Justus celebrou o aniversário de 15 anos com uma festa luxuosa, na noite da sexta-feira (30), ao lado dos familiares, boa parte deles personalidades famosas.

Conheça a família de Rafa

Rafa é filha do empresário Roberto Justus e da apresentadora Ticiane Pinheiro. O pai da adolescente, além dos negócios, também se destacou como apresentador no programa O Aprendiz. Já sua mãe, Ticiane, é contratada da Record e integra o elenco do matinal Hoje em Dia.

A adolescente tem como padrasto o apresentador Cesar Tralli, âncora do Jornal Hoje (Globo). Sua madrasta é a modelo e influenciadora Ana Paula Siebert.