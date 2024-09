Madrasta explica cor de vestido em festa de 15 anos de Rafa Justus

Ana Paula Siebert, 36, respondeu aos questionamentos sobre ter escolhido um vestido verde para a festa de 15 anos da enteada, Rafa Justus, que aconteceu na sexta (30).

A empresária aproveitou a pergunta de uma seguidora sobre estar "fora da paleta" da debutante, em tons de rosa, para explicar que a cor era uma prioridade da aniversariante e que, por isso mesmo, ela optou por outro tom.

Ana explicou que "nunca existiu" uma paleta de cores para os convidados. "Nunca existiu uma paleta de looks, a internet que inventou. A única coisa era que rosa era prioridade da Rafa, tanto que a Tici foi linda de fúcsia e depois que elas escolheram as cores eu escolhi a minha, que combinou no fim com as 15."