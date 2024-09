Julio Rocha abre o jogo sobre amizade com José Mayer: 'Não julguei ele'

Quando vi, eu já tava fazendo um teste atrás do outro pra Globo. Fazia o tal do videobook na fita VHS, ainda na época. Você tinha suas melhores cenas e você tinha que mandar pros produtores.

Ator fez mais de 30 testes até conquistar vaga na trama "Louca Paixão": "Tava na semana que tinha terminado um casamento de 7 anos e surgiu um teste que, por acaso, eu tinha que chorar. Era cena de emoção, um troço meio denso e falei: 'Meu pai, é a hora'. Cheguei lá, o personagem todo complexo. Os caras que me viram atuando e falaram: 'Meu, esse cara tá louco'. Entrei com tudo no negócio."

Relação de amizade com Zé Mayer. "Não julguei ele. O que me fez apoiá-lo naquele momento foi o que construí com ele através do nosso trabalho profissional. Ele conheceu o meu pai e eu perdi o meu pai. Ele foi um cara que me ligou e ele me deu um apoio."

Assédio era grande nas ruas após aparição em novelas. "Pensa que foi isso com um cara feio, né? De repente, tem as mulheres olhando pra ele. Assim, nunca desrespeitei ninguém, mas não podia dar um mole pra mim que não tinha problema. Era válido."

Quando a mulherada passava a mão na minha bunda, eu falava: 'meu Deus, que coisa boa'. Uma vez sofri, quase passei mal. Uma mulher pulou com tudo e pegou nos meus instrumentos. Parecia que eu ia morrer literalmente.

Acidente de trabalho em gravação quase custou o mamilo. "Tinha uma cena que o meu pai tacava um peixe e aí o peixe tava com a escama. Ele bateu o peixe em mim, cara, na minha teta. Como tava sem camisa, levou a teta pra fora. Aí tive que ir pra enfermaria."