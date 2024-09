Carlinhos Maia desabafa após revelar câncer do pai: 'Me desesperei'

"Desculpe a forma que falei. Diferentemente dele, eu fiquei apavorado. Perdemos a prima Deza recentemente com essa maldita doença. Então me desesperei. Mais uma vez obrigado. Vou ficar off esses dias, até a cirurgia acabar. Volto aqui com boas notícias. Amamos vocês."

Carlinhos Maia, nas redes sociais

Ele ainda tranquilizou os fãs sobre o status da doença. "Graças a Deus, não se espalhou. Justamente porque foi descoberto no início - por isso é tão importante ir ao médico, mesmo que não esteja sentindo nada. Ele vai fazer a primeira operação agora, depois vai manter a quimioterapia. Ele tá bem sereno, como ele é: sem medo, forte e confiante."

Virgílio passou por cirurgia na tarde desse sábado (31), sem complicações. "O objetivo da cirurgia era remover o tumor completo, com margens limpas e foi isso que a gente conseguiu", comemorou o médico responsável pelo procedimento, nos stories de Carlinhos no Instagram. O influenciador pediu uma salva de palmas para todos que acompanhavam o procedimento no hospital.