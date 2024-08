Ex-Chiquititas é atleta paralímpica e esperança de medalha

"Quando descobri, para mim, foi bem difícil. O médico falou que poderia continuar com tudo, mas que não poderia mais ser atleta. Eu ainda treinei por um tempo, sem competir, até que me desliguei. Foi muito difícil", disse ao UOL este ano.

Giovanna Boscolo em gravação de "Chiquititas" Imagem: Arquivo pessoal

Giovanna decidiu cursar biomedicina, e seu TCC foi dedicado a estudar a Ataxia de Friedreich. Ela estagiou no CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) e depois trabalhou no setor de Ciência do Esporte, até ser convidada a treinar atletismo.

A atleta experimentou o arremesso de club, em que lança o objeto enquanto fica sentada. Ela passou a disputar competições internacionais, bateu recordes e agora é esperança de medalha.

Hoje ela usa as redes sociais para falar do diagnóstico e do esporte paralímpico.