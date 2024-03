Ela foi Chiquitita e estagiou no Comitê Paralímpico. Agora, sonha com Paris

A curiosidade sobre genética e o recente diagnóstico a levaram a cursar biomedicina na faculdade. Sob novas condições, conheceu o CPB e chegou a praticar natação, mas saiu pouco depois. O foco estava em conquistar o diploma.

O estágio em laboratório clínico não fez o coração bater mais forte, mas era a alternativa naquele momento de vida. Até que surgiu a chance de se reaproximar do esporte.

Eu soube que o CPB tinha vaga em Ciência do Esporte e liguei, mas as vagas já estavam preenchidas. No dia que eu ia renovar o estágio com o laboratório, me ligaram e disseram que uma pessoa tinha desistido. Foi uma correria, mas deu tudo certo.

Do estágio ao pódio

Giovanna analisava diversos dados dos atletas para indicar possíveis mudanças nos treinos por melhores índices. Surgiu, então, o convite para experimentar o atletismo, mais precisamente o lançamento de club, uma espécie de pino de boliche, como ela mesmo explica. Aceitou e começou a treinar nas primeiras horas da manhã, antes de vestir o jaleco.

Passou a competir na classe F32, para pessoas com lesões cerebrais. "Houve tempo de me inscrever no último torneio do ano, em novembro, e fui bem. Em dezembro, fui convocada para o Grand Prix de Dubai".