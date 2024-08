'É um superpoder', diz filha de Bruce Willis e Demi Moore sobre ter autismo

Tallulah Willis, 30, falou abertamente sobre o fato de ter-se descoberto autista recentemente.

O que aconteceu

A atriz contou que encarou o diagnóstico, mesmo tardio, ajudou-a a se compreender melhor. "Não há um sentimento de: 'Oh, eu preciso ser menos'. Porque há uma sensação de: 'Estou segura sendo quem eu sou. Eu só preciso de um conjunto diferente de ferramentas para navegar'", declarou, em entrevista à revista People.

Ela afirmou encarar o fato de ser autista como algo positivo em sua personalidade. "É como um superpoder e sinto que, sendo alguém que está no lado de funcionamento mais alto do espectro, é minha própria jornada. Sinto-me muito sortuda, e com isso vem minha responsabilidade e meu desejo de continuar a criar conscientização e defesa, principalmente sobre mulheres que recebem diagnósticos tardios."