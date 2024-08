Filha de Bruce Willis, Scout LaRue Willis, 33, postou um vídeo seminua nas redes sociais.

O que aconteceu

A filha de Bruce Willis e Demi Moore posou seminua. Nesta segunda-feira (26), a atriz chamou a atenção com o vídeo intimista em seu perfil no Instagram.

No story, a famosa admitiu que adora ficar com a marquinha do biquíni, mas não gosta de usá-lo. "Ama a marquinha do bronzeado, odeia usar biquínis", escreveu na legenda.