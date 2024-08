Tiago Abravanel faz homenagem para Silvio Santos: 'Maior comunicador'

Tiago Abravanel, 36, fez uma homenagem ao avô, Silvio Santos, que morreu no sábado (17).

O ator fez uma reflexão sobre a frase "eu só acredito vendo" e citou o avô. Ele publicou em seu perfil no Instagram, na madrugada desta quinta-feira (29).

Tiago Abravanel enalteceu o apresentador e declarou que era a voz "mais icônica e imitada". "[Essa frase] foi dita pelo maior comunicador de todos os tempos — do Brasil ou talvez do mundo (...). Sim, estou falando do cara que todo o Brasil conhece: o animador, apresentador, comunicador, rei da televisão brasileira. E pensando em tudo que vimos e vivemos com ele através das telas de TVs de nossas casas, conseguimos acreditar no ícone Silvio Santos."