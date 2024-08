Enzo Celulari sobre ser nepo baby: 'Não deveria ter conotação negativa'

Enzo Celulari, 27, critica a conotação negativa do termo nepo baby.

O que aconteceu

O filho de Claudia Raia e Edson Celulari não condena o termo como outros famosos. No Prêmio Grande Otelo de Cinema 2024, realizado nesta quarta-feira (28), opinou sobre a expressão.

Enzo Celulari detalhou sobre o privilégio de estar na mesma carreira dos pais. "Não deveria ter uma conotação negativa ser filho de duas pessoas bem-sucedidas e ser nepo no sentido do privilégio de estar entrando no mesmo mercado que seus pais. Claro, se for por mérito seu, se você aprofundar e tiver respeito pelo ofício", declarou ao Gshow.