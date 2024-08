Virginia notifica judicialmente quem especulou sobre paternidade dos filhos

Ela garantiu que todas as publicações que questionarem a paternidade de seus filhos serão levadas à Justiça. "Já está toda a equipe pegando tudo e encaminhando para o jurídico. Nem que eu precise contratar 50 advogados só para ficar por conta disso! Não peço para gostarem de mim, só peço respeito com minha família! Eu vivo por eles, é meu bem mais precioso, não vou aceitar isso mais. Aguentei até hoje. Agora bora pra Justiça", continuou.

Virginia criticou as acusações de infidelidade e as definiu como "humilhação". "Aguentei até agora por achar um absurdo essas falas, e sem nexo algum. Mas deu! Eu respiro minha família, e ver pessoas me humilharem assim é, no mínimo, triste! Falar que meus filhos são de outros homens? Eu nunca dei qualquer motivo para isso! Sou muito bem casada".

Imagem: Reprodução/Instagram

Imagem: Reprodução/Instagram

A história teve início após a também influenciadora Emily Garcia ameaçar contar um "segredo" de Virginia. Emily não gostou de Margareth Serrão, mãe de Virginia, a citar como uma ex-amiga invejosa no "Sabadou" (SBT), programa comandado pela nora de Leonardo.