Ana Maria comenta novo diagnóstico de Preta Gil: 'Perrengue grande'

Doença

Preta Gil retomou tratamento contra câncer Imagem: Reprodução/ Instagram @pretagil

Preta foi diagnosticada com um câncer no intestino, no início de 2023. A quimioterapia foi a primeira fase do tratamento. Ela optou por ficar internada ao invés de fazer a quimio em casa. Em abril, os médicos decidiram parar a quimio e iniciar a radioterapia.

Essas duas primeiras etapas tinham o objetivo de diminuir o tumor para facilitar a cirurgia. Preta Gil fez a última sessão de radioterapia em junho e, depois, passou um período descansando com a família e se preparando para o procedimento.

Preta havia anunciado o fim do tratamento oncológico em dezembro de 2023. Ela fez uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia, mas seguia no processo de reabilitação e acompanhamento médico.