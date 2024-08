'Mulher-Gato' choca ao exibir antes e depois das plásticas

Jocelyn Wildenstein, 84, expôs como era sua aparência antes de dar início à sequência de plásticas que a levaram a ficar conhecida pelo apelido de Mulher-Gato.

O que aconteceu

A socialite suíça divulgou uma foto datada do começo da década de 1980. "Feliz aniversário para a minha linda filha Diane Wildenstein", escreveu ela na legenda do post no Instagram, em que posa com Diane, praticamente recém-nascida, em seu colo.

Jocelyn adquiriu notoriedade após se casar, em 1978, com o vendedor de arte Alec N. Wildenstein. Os dois permaneceram juntos até 1999, quase uma década antes do falecimento dele, em 2008.