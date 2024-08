Luís Jerônimo cai para trás ao receber atestado de morte em 'Cabocla'

Nos próximos capítulos da reprise de "Cabocla" (Globo), o protagonista Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira) fica chocado ao receber uma notícia do doutor Edmundo (Othon Bastos).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Na sala de seu consultório, no Rio de Janeiro, o médico examina cuidadosamente a chapa do pulmão do filho de seu amigo Joaquim (Reginaldo Faria). Depois disso, o doutor avisa que o rapaz está com uma lesão no pulmão direito.