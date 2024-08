Piovani, Spiller e mais: famosos relatam terremoto em Portugal: 'Bem forte'

Piovani ainda disse que a sensação é estranha. "Agora de manhã só se fala nisso e parece que foi um abalo sísmico bem forte. Já senti quando morava no Japão, mas nunca mais tinha sentido. É uma sensação bem maluca porque você sente que tem alguma coisa acontecendo, mas você leva um tempo para entender que a terra que está tremendo".

Susana Werner, 47, também contou que um terremoto abalou por lá. Porém, ela não chegou a sentir o tremor de sua casa. "Terremoto de magnitude 5,4 na escala Richter atinge Portugal. É o tremor de terra de maior magnitude em Portugal Continental desde 1969. Graças a Deus não sentimos aqui em casa. Medo! Alguém sentiu aí?".

Aguinaldo Silva, 81, usou seu perfil no X para contar que estava de prontidão após sentir o terremoto. "5:30 da manhã, 20 minutos após o tremor de terra aqui em Portugal, magnitude de 5,9, que me acordou e me fez pular da cama. Tudo calmo, ninguém na rua".

O tremor foi sentido em várias regiões de Portugal. Terremoto se originou no mar e foi sentido com maior intensidade em Setúbal. Moradores também relataram tremores em Lisboa, Porto e Coimbra.