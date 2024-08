Dieguinho: Mara Maravilha prova no SBT por que merece ser esquecida pela TV

Dieguinho Schueng detonou Mara Maravilha, 56, por suas grosserias contra Aretuza Lovi, 34, na edição do Programa Silvio Santos exibida neste domingo (25). A cantora gospel menosprezou a performance da drag queen e chegou a ser advertida por Patrícia Abravanel, 46.

Dieguinho achou inaceitável a forma como Mara desrespeitou Aretuza no ar. "A Mara parou no tempo com as opiniões enraizadas e desrespeitosas que têm. A maneira como ela se dirigiu à Aretuza foi de extrema falta de educação, nada delicada. Dava para ver na cara da Aretuza que ela não estava sendo bem tratada", reclamou ele, no Splash Show.

O apresentador criticou a implicância de Mara com a música "Joga Bunda", interpretada por Aretuza na atração. "A Mara demonstrou um certo deboche pela apresentação. Ela deu peso para a letra da música e tirou todo o brilho da apresentação no comentário que fez. Foi constrangedor, tanto para quem estava no estúdio quanto para nós, que estávamos no sofá assistindo."